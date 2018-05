Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 20 maggio

ROMA – Il 20 maggio è il 140º giorno del calendario gregoriano. Mancano 225 giorni alla fine dell’anno.

20 maggio: accadde oggi

L’Italia, nel 1915, dopo il Patto di Londra, ratifica l’entrata in guerra contro gli imperi centrali della Triplice Alleanza. La stazione XWA di Montreal nel 1920 trasmette la prima programmazione radiofonica regolare del Nord America.

Nel 1949 negli USA viene fondata l’AFSA (che diventerà in seguito l’NSA). Nel 1954 esce negli USA la celebre canzone Rock Around the Clock di Bill Haley. Undici anni dopo, nel 1965, un Boeing 720-B pakistano si schianta durante l’atterraggio all’aeroporto del Cairo, Egitto: 121 vittime. Nel 1970 viene emanato in Italia lo Statuto dei lavoratori.

In un incidente al GP delle Nazioni del 1973 di Monza muoiono i piloti Renzo Pasolini e Jarno Saarinen. Vent’anni dopo, nel 1990, in Romania si tengono le prime elezioni presidenziali e parlamentari post-comuniste. A Cannatello, una contrada di Santa Margherita Belice (Agrigento), nel 1996 viene arrestato Giovanni Brusca, il boia della strage di Capaci.

Nel 1999 a Roma le BR uccidono Massimo D’Antona, docente di diritto del lavoro all’Università “La Sapienza”. Un terremoto di magnitudo 6.0 colpisce la regione Emilia-Romagna nel 2012 uccidendo 7 persone e ferendone 50. La scossa viene avvertita in modo violento in tutto il Nord Italia.

Buon compleanno a:

Diego Abatantuono (attore italiano), Albano (cantante italiano), Cher (cantante e attrice statunitense), Joe Cocker (cantante inglese) e Gabriele Muccino (regista italiano).

Si festeggia oggi:

Sant’Austregesilio di Bourges, San Baudilio di Nimes, Sant’Aurea di Ostia e San Talaleo.