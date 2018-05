Amici 17, doppia eliminazione. Fuori Bryan e Biondo

ROMA – Uscirà il 1° giugno il primo album di Biondo. Lo rivela in diretta Maria De Filippi al termine della settima puntata di Amici.

Serale che ha visto una doppia eliminazione.

Quella di Biondo, eliminato dopo la sfida diretta contro Einar, e quella di Bryan, sconfitto da Lauren.

La ballerina americana ha vinto con 5 preferenze contro 3, ritirando la Coppa e un assegno di cinquantamila euro di premio.

Bryan non se ne va a mani vuote.

Per lui Borsa di studio Vitasnella del valore di venticinquemila euro e le porte aperte come professionista per la prossima edizione di Amici.

La diretta del sabato sera è proseguita con una nuova sfida, quella tra Einar e Biondo.

Per il trapper solo una preferenza contro le 5 di Einar.

E’ Biondo, dunque, l’ultimo eliminato della puntata. Per Simona Ventura l’allievo è già pronto per il mercato discografico e Maria rivela a sorpresa che il suo album uscirà il 1° giugno.

Carmen, Emma, Lauren, Einar e Irama sono i cinque allievi rimasti in gara.

Appuntamento con loro in semifinale domenica 27 maggio.