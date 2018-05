iPhone X Tesla, lo smartphone a energia solare da 4500 dollari

ROMA – Si carica ad energia solare la batteria dell’iPhone X Tesla, lo smartphone da 4500 dollari creato da Cavier.

Il produttore di accessori per telefoni russo ha anticipato l’uscita del dispositivo, inizialmente programmata per novembre 2018.

iPhone X Tesla

Lo smartphone di Cavier non è, in realtà, una versione completa dell’iPhone o un melafonino modificato.

Si tratta essenzialmente di un case in fibra di carbonio, dettagli dorati e un pannello solare abbinato a un iPhone X da 64 gigabyte di memoria per l’edizione da 4.500 dollari, 4.829 per l’edizione da 256-gigabyte.

La batteria solare trasforma la luce in fonte di energia aumentando la potenza della batteria del telefono.

Tra le caratteristiche del dispositivo, custodia resistente agli urti e classificazione di resistenza all’acqua e alla polvere IP67.

Prende il nome Tesla in onore di Elon Musk, papà della Tesla Company e promotore dei grandi sviluppi innovativi nel campo dell’utilizzo dell’energia solare.

Saranno realizzati solo 999 esemplari, il primo dei quali è destinato proprio a Elon Musk e porterà la scritta “Made on Earth by Humans”.