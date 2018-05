Uomini e Donne, la settimana inizia con il Trono Classico

ROMA – Alla corte di Queen Mary sono rimasti Mariano Catanzaro e Sara Affi Fella: i due tronisti prossimi alla scelta…forse.

Per chi se lo fosse perso…

Nicolò Birgante ha scelto Virginia Stablum (nota ai tabloid per la sua relazione con Ignazio Moser, attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez). Dopo la scelta del siciliano è stata la volta di Nilufar Addati, che ha scelto Giordano Mazzocchi.

Cosa ci riserverà la puntata di oggi?

Il dopo-scelta della neo coppia Nilufar-Giordano

Capitolo Sara: alla verace partenopea sono rimasti due corteggiatori, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi. Il primo dolce, sensibile, premuroso e romantico. Il secondo, invece, il classico “bad boy”.

Nella puntata di oggi, Maria De Filippi manderà in onda l’esterna di Sara con Luigi: nel corso dell’appuntamento il ragazzo regalerà alla tronista un album con tutte le loro foto. Un regalo, o meglio, un ricordo dei bei momenti passati insieme. Tra i due scatterà un bacio.

Questo regalo-ricordo lascia spazio ad una riflessione: è come se Sara fosse andata in un parco divertimenti e fosse salita sulle montagne russe e una volta scesa lo staff del parco le avesse dato la foto-ricordo e un saluto. Forse, Luigi, in cuor suo, sa di non essere la scelta e ha voluto dare a Sara un ultimo abbraccio attraverso l’album fotografico.

Dopo la messa in onda dell’esterna con Luigi, è la volta di Lorenzo. E’ tempo di presentazioni ufficiali. Il ragazzo infatti inviterà a Milano Sara per presentaegli sua nonna, che “bastonerà” il nipote dicendogli che è “un caprone“. Anche in questo appuntamento scatterà il bacio.

Se a Milano è tempo di presentazioni, in studio è tempo di comunicazioni importanti: Sara annuncerà la scelta.

Capitolo Mariano: anche al tronista sono rimaste due corteggiatrici: Valentina Pivati ed Eleonora Fortini. Nella scorsa puntata, a seguito del comportamento poco chiaro di Mariano, hanno abbandonato lo studio. Valentina pensa che il tronista stia prendendo in giro tutti, in primis lei. Eleonora, invece, vedendo la situazione tra la Pivati e il tronista partenopeo lascerà lo studio e dirà a Mariano di scegliere Valentina.

In questo caos, riuscirà Mariano ad arrivare alla scelta? Oppure sceglierà la via più semplice, ovvero abbandonare il trono?