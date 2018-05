Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana che ha incantato tutti al Royal Wedding

ROMA – Con il suo charme ha catturato tutti al matrimonio reale di Harry e Meghan. 27 anni, biondissima e occhi azzurri familiari. È Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana. La ragazza, figlia del fratello minore Charles e della modella britannica Victoria Aitken, era tra gli invitati al Royal Wedding. Elegantissima, ha indossato un abito verde con stampe floreali di Dolce & Gabbana. Una scelta non casuale visto che, Kitty, ha sfilato per la casa di moda italiana.

Ma chi è Lady Kitty?

Kitty è nata a Londra il 28 dicembre 1990. Ha vissuto, però, a Città del Capo dove ha anche fatto parte dei suoi studi. In Sudafrica, la 27enne ha frequentato la scuola privata di Reddam House, poi l’università, dove ha studiato psicologia, politica e letteratura inglese. Nel 2012 è tornata a Londra, conseguendo un master in Luxury Brand Management presso la Regent’s University.

Nella capitale londinese è diventata subito una IT Girl e la stampa l’ha più volte definita “una delle ragazze più belle del paese”. La notano per la prima volta nel 2007, durante concerto per il decennale della morte di Diana. Della madre di William e Harry, Kitty ha sicuramente lo sguardo affascinante e vivace e l’eleganza innata. Della zia ha sicuramente ereditato l’indole ribelle. Papà Charles, con cui ha avuto in passato un rapporto altalenante, avrebbe voluto affidarle un ruolo istituzionale ad Althorp, la tenuta di famiglia dove è seppellita la compianta principessa, ma Kitty ha preferito fare la modella.

< ► > Al matrimonio di William e Kate

L’amore finito male con un italiano

La giovane Spencer è stata, poi, fidanzata con un uomo più grande di lei. Niccolò Barattieri Di San Pietro, imprenditore italiano di 45 anni. Divorziato e con tre figli, sarebbe stato lasciato dalla ragazza dopo quattro anni per la diversità delle loro vedute. Lei voleva sposarsi e mettere su famiglia. Lui non ne aveva alcuna intenzione. Barattieri si è, però, presto consolato con l’attrice Liz Hurley.

Il successo su Instagram

Per ora, Kitty così si gode la sua carriera e il suo successo sui social. Su Instagram la seguono 237 mila persone. Ecco qualche suo scatto.