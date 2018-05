Il video di Fortnite, il nuovo singolo di Dani Faiv ispirato al videogame

ROMA – Da oggi è disponibile su Youtube Fortnite, il nuovo singolo di Dani Faiv, uscito in anteprima su Spotify venerdì 11 maggio.

L’artista di Machete, dopo essersi fatto notare dal grande pubblico con i due singoli Gameboy Color e La La La La La, prodotti dal giovanissimo talento tha Supreme, rilancia e, su una produzione musicale di Low Kidd, si ispira al videogame che dà il titolo al brano per infilare una metafora dopo l’altra e raccontare la quotidianità.



“Gioco spesso ai videogiochi – racconta l’artista – specialmente con i ragazzi con cui giro in tour, perché nelle pause – prima o dopo il soundcheck, per esempio – facciamo gruppo e ci divertiamo così. Per me, dunque, è normale farmi ispirare da giochi come Fortnite quando scrivo pezzi nuovi”.

Nel video si vedono proprio Dani Faiv e Low Kidd che “si perdono” giocando a Fortnite…

Con questo nuovo brano, Dani Faiv ribadisce la sua capacità di fondere la freschezza della trap con la credibilità del rap, tutto con quello stile colorato e spensierato che in questi ultimi mesi è diventato il suo tratto distintivo. Il video di Fortnite è realizzato da Stefano Boen per Planet Riot con la direzione creativa di Hell Raton e Slait, membri fondatori di Machete.