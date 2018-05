ROMA – E’ una moda particolare quella lanciata in Russia da Nail Sunny, centro estetico popolare nel mondo per le sue originali creazioni.

E proprio per non tradire la fame, il salone ha ideato delle realistiche unghie a forma di denti.

Un pennello, acrilico e tanta abilità hanno dato vita a questa curiosa ricostruzione, che di certo non passerà inosservata…

Oltre alle unghie a forma di denti, Nail Sunny ha proposto in passato diverse creazioni originali.

Eccone alcune: