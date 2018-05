Deadpool 2 senza rivali anche al botteghino

ROMA – Deadpool 2 non ha rivali. Neanche al botteghino. Il film con Ryan Reynolds, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, T.J. Miller, Zazie Beetz, Jack Kesy, Leslie Uggams, è il più visto del weekend. In realtà, il film di David Leitch si è posizionato al primo posto fin da martedì 15 maggio, giorno del suo debutto. E ancora, in quel giorno, ha registrato il miglior incasso italiano di un martedì non festivo per un film straniero (649.000 Euro). A livello mondiale, Deadpool 2, nel primo weekend di uscita, ha esordito con un incasso di 300 milioni di dollari. Scalzato dal podio, in entrambi i casi, Avengers: Infinity War.



Rimanendo in Italia, al secondo posto si piazza Dogman di Mattia Garrone. Scende al terzo posto Loro 2 di Paolo Sorrentino e al quarto Avengers: Infinity War. Chiude la cinquina Show Dogs – Entriamo in scena, la commedia che vede protagonista un cane poliziotto in missione segreta.