ROMA – Ormai archiviato il Royal Wedding, gli appassionati di monarchia sono già pronti a seguire il prossimo evento. I bookmaker hanno, infatti, già aperto le scommesse sul primo figlio di Harry e Meghan. Il prossimo Royal Baby, per loro, potrebbe nascere già nel 2019. Secondo quanto riporta Agipronews, le probabilità, però, sono più alte per l’opzione 2020. Meghan Markle aspetterà di ambientarsi completamente in famiglia prima di diventare madre o coronerà il suo sogno d’amore subito? I maligni sospettano che, vista l’età (36 anni), l’ex attrice potrebbe non aspettare.

In ogni caso, gli scommettitori si sono fatti un’idea anche sull’ipotetico nome. Per eventuale femminuccia si punta su Alice, Victoria o Diana, in omaggio a Lady D. Se invece arrivasse un maschio, le ipotesi più probabili sono Harry o Henry, Arthur e Thomas.