Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 22 maggio

ROMA – Il 22 maggio è il 142esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 223 giorni alla fine dell’anno.

22 maggio: accadde oggi

Nel 1819 la SS Savannah salpa dal porto di Savannah (Georgia) per il viaggio che la renderà la prima nave a vapore ad attraversare l’oceano Atlantico. La nave arriverà a Liverpool il 20 giugno.

Siamo nel 1906 quando i fratelli Wright brevettano il loro aeroplano. In questo giorno del 1922 Francis Scott Fitzgerald pubblica per la prima volta il racconto Il curioso caso di Benjamin Button sulla rivista Collier’s. Il 22 maggio del 1939 Germania e Italia firmano il Patto d’Acciaio. Nel 1960 un terremoto colpisce il Cile meridionale. Si tratta del più forte terremoto mai registrato. Conosciuto anche come Grande Terremoto Cileno.

Oggi, ma nel 1967, i grandi magazzini Innovation, nel centro di Bruxelles (Belgio) vanno in fiamme. Si tratta del più devastante incendio della storia del Belgio, che provocherà 323 tra morti e scomparsi e 150 feriti. È il 1969 quando il modulo lunare dell’Apollo 10 vola a 15.400 m dalla superficie della Luna. Nel 1978, in questo giorno, in Italia, è approvata la legge sull’interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194/78) sull’aborto. Infine, il 22 maggio del 1980 la Namco rilascia l’influente videogioco arcade Pac-Man.

Si festeggia:

Santa Rita da Cascia, vedova e religiosa; San Basilisco, martire; San Giovanni da Parma, abate.

Buon compleanno a:

Naomi Campbell, Modella; Veronika Logan, Attrice.