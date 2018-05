Barack e Michelle Obama chiudono accordo con Netflix

ROMA – “Il presidente Barack Obama e Michelle Obama hanno stipulato un accordo pluriennale per produrre film e serie per Netflix, includendo potenzialmente serie sceneggiate, serie non codificate, docu-series, documentari e funzionalità”.

Così Netflix annuncia su Twitter l’accordo raggiunto con Barack e Michelle Obama.

L’ex presidente degli USA e la moglie produrranno contenuti per il colosso di streaming tramite la Higher Ground Productions, la società da loro fondata.

“Una delle gioie più pure del nostro tempo trascorso nel servizio pubblico è stata di incontrare tante persone incantevoli di tutte le estrazioni sociali e di averle aiutate a condividere le loro esperienze con un pubblico più ampio”, commenta Obama. “È per questo che Michelle e io siamo così eccitati per questa collaborazione con Netflix. Speriamo di coltivare e curare le voci talentuose, ispiratrici e creative capaci di promuovere una maggiore empatia e comprensione tra persone e di aiutarle a condividere le loro storie con il mondo intero”.