ROMA – E’ fissata per il 14 giugno 2019 l’uscita del reboot di Men in Black.

Un quarto capitolo fortemente voluto da Sony e Omega Underground per ridare vita al fortunato franchise lanciato nel 1997.

Protagonisti della pellicola Chris Hemsworth e Tessa Thompson, già insieme nel film Marvel Thor: Ragnarok.

I nuovi dettagli trapelati rivelano che la pellicola si concentrerà sulla filiale londinese del MIB.

Tessa Thompson interpreta M, una recluta addestrata dall’agente H, interpretato da Hemsworth.

I due dovranno indagare su un misterioso omicidio che li porterà in giro per il mondo.

La regia è stata affidata a F. Gary Grey, già al timone di Fast and Furious 8.

Per la sceneggiatura, ancora in sviluppo, sono stati scelti Matt Holloway e Art Marcum (Iron Man).