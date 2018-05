Nozze per Hugh Grant. Lo scapolo d’oro ha detto sì

Roma – Nessuno ci avrebbe scommesso, eppure lo scapolo d’oro Hugh Grant si sposa. Ancora top secret la data delle nozze, ma il grande giorno arriva prestissimo, a quanto pare sarà a fine maggio, o almeno così vocifera la stampa internazionale. La fortunata e invidiatissima moglie è la trentanovenne Anna Eberstein, produttrice svedese con cui l’attore ha già tre figli. I due vivono nel centro di Londra e sono riservatissimi, le indiscrezioni sul matrimonio sono poche ma la fonte è certa: le pubblicazioni affisse in Municipio non mentono.

Inutile sperare in dirette streaming, reportage dettagliati o servizi esclusivi dedicati al giorno delle nozze, il pessimo rapporto di Hugh Grant con la stampa è risaputo, la sua personale campagna contro l’intrusione del giornalismo nella privacy è nota in tutto il mondo. L’era degli scapoli d’oro è ormai al tramonto, dopo Henry ora anche un irriducibile come Grant ha ceduto al matrimonio.

Non ci resta che puntare sulle nuove generazioni!