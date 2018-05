In Giappone si viaggia sul treno di Hello Kitty

ROMA – Sarà operativo dal 30 giugno in Giappone il treno di Hello Kitty.

La locomotiva speciale, un super veloce Shinkansen, sarà gestita dalla West Japan Railway Company e trasporterà i passeggeri tra Osaka e Fukuoka, facendo tappa nelle principali città giapponesi lungo il tragitto.

Sarà usato per promuovere attrazioni locali e prodotti speciali.

Il treno di Hello Kitty

Il treno di Hello Kitty di nome e di fatto.

Esternamente decorato con fiocchi rosa, è al suo interno che omaggia al meglio il popolare personaggio Sanrio.

Immagini, poggiatesta, braccioli… anche un pupazzo a grandezza naturale di Hello Kitty.



< ► > Kawaii! Room

Sono due le parti che caratterizzano il treno.

Un’area relax, chiamata Hello! Plaza, dove i passeggeri potranno socializzare, scattarsi una foto con Hello Kitty gigante, ristorarsi nel bar e fare acquisti nei gift shop a tema.

La seconda si chiama Kawaii! Room (Kawaii in giapponese significa “carino”), ed è qui che le persone possono sedersi per godendosi i braccioli rosa e il viaggio ad alta velocità.

Il treno partirà il 30 giugno e farà viaggi tra la stazione Shin-Osaka di Osaka e Hakata di Fukuoka.