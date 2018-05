Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 23 maggio

ROMA – Il 23 maggio è il 143º giorno del calendario gregoriano. Mancano 222 giorni alla fine dell’anno.

23 maggio: accadde oggi

Il 23 maggio del 1873 il parlamento canadese stabilisce la costituzione della Polizia a Cavallo del Nord Ovest (che verrà ribattezzata Reale Polizia a Cavallo Canadese nel 1920), si tratta delle famose “Giubbe Rosse”. In questo giorno del 1900 il sergente William Harvey Carney diventa il primo afroamericano a ricevere una Medaglia d’onore del congresso (assegnata per eroismo durante la Battaglia di Fort Wagner durante la guerra di secessione americana).

È il 1934 quando vicino al loro rifugio di Black Lake (Louisiana), i rapinatori di banche Bonnie Parker e Clyde Barrow vengono uccisi in un’imboscata tesagli dai Texas Rangers. Nel 1958 l’Explorer I cessa le trasmissioni. Il 23 maggio del 1992 avviene la strage di Capaci: una bomba fa saltare l’autostrada mentre transitano le auto del giudice Giovanni Falcone e della scorta.

In questo giorno del 2003 il venticinquenne Sherpa nepalese, Pemba Dorjie Sherpa, compie la più rapida ascensione di sempre dell’Everest, in 12 ore e 45 minuti. In questo giorno del 2008 viene firmato, a Brasilia, il trattato costitutivo dell’Unione delle Nazioni Sudamericane, Unasud, comunità política ed economica integrata per i dodici Stati indipendenti del Sud America.

Buon compleanno a…

Daniele Pecci (attore), Massimo Ceccherini (attore)

Si festeggiano oggi…

San Desiderio di Langres (o da Genova), vescovo e martire, San Doroteo, monaco russo (Chiesa ortodossa russa), Sant’Efebo di Napoli (o Eufebio), vescovo