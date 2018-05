Salmo Academy, il rapper alla ricerca dei suoi “X Men”

ROMA – Formare “una scuola di X Men”: è questo l’obiettivo della Salmo Academy, il progetto di scouting del rapper sardo alla ricerca di nuovi talenti nel campo del beatmaking, video making e illustrazione. Ieri all’università Roma Tre della capitale la seconda di tre tappe dal tema Illustrazione. Con lui Francesco Liori, in arte Fr3nk, che ha realizzato tutte le maschere di Salmo e la copertina dell’ultimo album Hellvisback. Liori ha, inoltre, disegnato il relativo libro a fumetti che racconta la discesa di Salmo nell’aldilà e del suo incontro con Elvis. Nei suoi lavori rende omaggio allo stile skate anni ’90, ai fumetti, ai film horror e ai videogiochi.

Salmo, in collaborazione con RedBull, cerca giovani promesse dell’arte multimediale fra i 18 e i 26 anni. Chi è interessato può inviare un portfolio di propri lavori al sito redbull.com/salmoacademy. C’è tempo fino al 10 giugno. Salmo e la sua crew vaglieranno le opere arrivate al fine di selezionare, entro il 18 giugno, un talento per ognuna delle categorie.



Salmo: “Non abbiate paura…sto cercando dei fenomeni”

“Cerchiamo talenti in varie discipline, dalla grafica alla fotografia, per tirare su questa sorta di scuola di X Men”, ha spiegato Salmo nella tappa romana della sua Academy. “Cerchiamo di fare una sorta di factory nuova, una scuola. Formare persone e farle lavorare – ha aggiunto -. Come se fosse una sorta di università, strana, diversa dalle altre. L’idea è quella di farvi lavorare dentro, magari facendo lezioni mirate con dei professionisti di varie materie. Poter fare la scuola e poter lavorare allo stesso tempo con nomi grossi della musica italiana”.

Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu, ha così invitato i ragazzi a buttarsi in questa nuova avventura: “se qualcuno di voi è interessato e vuole infilarsi in questo mondo non abbiate paura perché, può sembrare una stronzata, ma il lavoro c’è. In quello che faccio io ci sono tanti mestieri dentro. Se questa cosa vi piace proponetevi perché sto cercando dei fenomeni”.