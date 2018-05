Google lancia in Italia Family Link, l’app che controlla i minori

ROMA – Anche in Italia è arrivata Family Link, l’app di Google per il controllo parentale degli smartphone dei minori.

Lanciata lo scorso anno prima negli USA, poi in alcuni Paesi europei, l’applicazione è disponibile gratuitamente anche da noi sia per Android che per iOS.

Tramite controllo remoto, i genitori potranno, ad esempio, approvare le app installate sul dispositivo dei figli, limitare l’orario di uso dello smartphone e molto altro ancora.

Family Link

L’app Family Link di Google aiuta i genitori a monitorare le attività dei figli (in Italia minori di 13 anni) quando utilizzano il loro smartphone, rigorosamente un dispositivo ANDROID.

Grazie ai rapporti settimanali o mensili, si potrà impostare limiti quotidiani per il tempo di utilizzo delle app.

Inoltre, è possibile bloccare il dispositivo da remoto quando è ora di fare una pausa o di dormire.

Il genitore può anche gestire le app usate dai figli, approvando o bloccando quelle scaricate da Paly Store.

Tutto da remoto.