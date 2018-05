Detroit: Become Human, ecco il launch trailer

ROMA – Piu’ che un gioco una vera performance artistica.

E’ per il 25 maggio 2018 l’uscita di Detroit: Become Human, il nuovo lavoro di David Cage.

Sony e Quantic Dream hanno affidato all’autore di Heavy Rain e Beyond: Due Anime la direzione artistica di questo titolo che abbandona thrilling e paranormale, linee molto care a Cage, per addentrarsi in un probabile futuro dove androidi e umani intrecciano le loro esistenze.



Il nuovo lavoro di David Cage ha tre protagonisti e il giocatore vivra’ le loro vite avendo piu’ punti di vista della stessa linea narrativa.

Scelte fondamentali modificheranno gli avvenimenti e guideranno l’evolversi della storia giocata.

Il trailer rilasciato ci racconta l’inizio della storia facendoci intravedere le incredibili potenzialita’ di un titolo pronto a imporsi come gioco dell’estate, se non addirittura dell’anno.