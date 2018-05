Meghan Markle a palazzo: tutte le regole per essere perfetta principessa

ROMA – Non scattare selfie, non mettere lo smalto scuro, abolire le minigonne. Solo solo alcune delle regole che sono state imposte a Meghan Markle dopo il matrimonio con il Principe Harry.

La Duchessa del Sussex dovrà seguire una serie di norme per adeguarsi allo stile della famiglia del neo marito. E il risultato si è già visto durante la prima uscita pubblica da sposata. Ieri, a Buckingham Palace, Meghan ha indossato un abito rosa cipria, calze color carne – uno dei requisiti che i membri della Royal Family devono seguire – e smalto chiaro. Immancabile un grande cappello, in tono con l’abito.

Da moglie di Harry, Meghan non potrà più firmare autografi o usare i social network, cose che, in realtà, Meghan non fa già da quando è stato annunciato il fidanzamento ufficiale. La 36enne ha, infatti, dovuto chiudere anche il suo amatissimo blog (The Tyg).

Con la regina non si scherza…

L’ex attrice non dovrà più accavallare le gambe ma imparare a stare seduta con le ginocchia vicine. Il giorno delle nozze con Harry, la sposa ha dimenticato quest’ultima regola e – per un momento – ha accavallato le gambe sotto il suo abito bianco. In caso di permanenza e pernottamento a Buckingham Palace, Meghan dovrà cenare immancabilmente alle alle 20.30 perché il pasto deve chiudersi prima delle 10. Vietati – si dice – i molluschi per evitare qualsiasi tipo di avvelenamento. A tavola, poi, Meghan non potrà scegliere un posto qualsiasi ma dovrà sedersi sempre accanto ad Harry.

Per andare a dormire dovrà aspettare che la Regina vada a letto, proibito spostarsi in camera prima. Obbligatorio inchinarsi quando si entra in una stanza in cui è presente Elisabetta II. Anche se la situazione è informale, è un gesto che non può essere abbandonato. Se tutta la famiglia entra in una stanza va seguito un ordine preciso. Prima la regina e il marito Filippo, poi Carlo e Camilla, William e Kate e Harry e Meghan.

A quanto pare la regina odia anche le zeppe che sono bandite dal guardaroba di ogni donna. In ultimo, come membro della famiglia reale, Meghan dovrà limitare le sue opinioni politiche e il suo entusiasmo in pubblico perché – secondo la Regina – poco elegante.

Insomma, tante regole che Meghan sicuramente accetterà per amore di Harry!