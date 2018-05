Aziende incontrano studenti al primo Career Day dell’Unicusano

ROMA – #ChooseYourFuture e’ l’hashtag scelto per il primo Career Day Roma organizzato dall’Universita’ Niccolo’ Cusano. Un’occasione per gli studenti di tutta Italia per mettersi in contatto con le aziende che fanno parte della rete ‘Amici Unicusano’.

Un invito ai giovani per guardare al futuro e scegliere la propria strada, sfruttando tutte le opportunita’ e i gli strumenti messi a disposizione dall’ateneo. L’iniziativa rientra nell’ambizioso obiettivo, che l’Unicusano si e’ data fin dall’inizio, di trovare un’occupazione ai suoi laureati secondo l’equazione ‘una laurea un lavoro’.

“Alla Niccolo’ Cusano teniamo molto allo studente– ha spiegato Fabio Fortuna, rettore dell’universita’- sia per volonta’ mia sia perche’ un’universita’ deve avere al centro dell’attenzione lo studente e preoccuparsene anche nella fase di uscita. Questa e’ una dinamica che e’ in Italia si comincia ad affrontare, ma bisogna prenderla di petto. Ci stiamo impegnando molto anche attraverso questa idea brillante di creare una rete di aziende denominata ‘amici Unicusano’, che operano in stretto contatto con noi. Il dialogo con i giovani e’ fondamentale sia nella scuola che nell’universita’ ed e’ un valore che va assolutamente recuperato, ma e’ fondamentale anche nel prosieguo: quindi il contatto di oggi con le aziende offre loro la possibilita’ di capire come possono inserirsi nel mondo del lavoro e al tempo stesso offre alle aziende di reperire dei talenti che sono in corso di formazione“.

Questo scambio fra il mondo del lavoro e il mondo universitario e’ proficuo in entrambe le direzioni, perche’ permette al mondo accademico di settarsi su quelle che sono le esigenze delle varie aziende per poter formare i ragazzi sulle competenze specifiche richieste. Il Career Day Roma vuole proprio essere questo: un ponte tra i giovani e il mondo del lavoro. Tutti coloro che sono interessati a nuove opportunita’ potranno entrare in contatto diretto con gli HR Manager delle 33 aziende presenti e consegnare il proprio CV, sostenere colloqui individuali, partecipare a workshop e dibattiti. Dall’altro lato le aziende possono intercettare il capitale umano incontrando studenti, laureati e giovani professionisti in un ambiente universitario dinamico.

“Un’ottima risposta, una grande soddisfazione per questa prima edizione del career Day dell’Universita’ Niccolo’ Cusano- ha commentato Stefano Ranucci, Direttore generale operativo dell’ateneo romano- Abbiamo registrato una grande affluenza di giovani e anche delle aziende, sia di carattere nazionale sia multinazionali, che hanno voluto partecipare a questo incontro per facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei nostri giovani laureati. L’universita’ Niccolo’ Cusano peraltro e’ in un trend di crescita nell’acquisire personale all’interno della sua struttura e oltre a questo offre la possibilita’ ai nostri giovani laureati di potersi inserire nel mondo del lavoro e completare la quadratura del cerchio che al termine del periodo di formazione universitario inserisce nel mondo del lavoro. Non solo tirocini formativi che poi portano ad un assunzione nelle aziende del nostro circuito ‘Amici Unicusano’, ma la possibilita’ di intraprendere e partire dai tirocini formativi o dagli stage aziendali per arrivare a una vera e propria assunzione a tempo indeterminato“.