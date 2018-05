Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 24 maggio

ROMA – Il 24 maggio è il 144º giorno del calendario gregoriano. Mancano 221 giorni alla fine dell’anno.

24 maggio: accadde oggi

In questo giorno del 1895 a Londra il commediografo omosessuale Oscar Wilde viene trovato colpevole di reati contro la morale e condannato al carcere. In questo giorno del 1910 a Buenos Aires, in Argentina Dorando Pietri corre la sua ultima maratona in 2.38’48″2, suo primato personale. È il 1930 quando Amy Johnson atterra a Darwin (Australia), divenendo la prima donna a volare dall’Inghilterra all’Australia (era partita il 5 maggio per un volo di 17.600 km).

Il 24 maggio del 1956 a Lugano, in Svizzera, si tiene il primo Eurovision Song Contest. Sei anni dopo, nel 1962, Scott Carpenter orbita tre volte attorno alla Terra, a bordo della capsula spaziale Aurora 7. In questo giorno del 2000 a Parigi si tiene il Congresso del Millennio dei matematici, durante il quale vennero proposti 7 problemi per il millennio, ad imitazione dei 23 problemi di Hilbert. Due anni più tardi, nel 2002 viene pubblicato su Science un articolo sul primo nuovo ordine di insetti descritto dal 1914, Mantophasmatodea.

Buon compleanno a…

Guido Bagatta (giornalista), Nathalie Caldonazzo (showgirl) e Serena Garitta (showgirl).

Si festeggiano oggi…

Maria Ausiliatrice, Santi Agostino Yi Kwang-hon, Agata Kim Agi e compagni, martiri coreani, Sant’Amalia di Tavio, martire, San Davide I di Scozia, re di Scozia.