Battlefield V, presentato ufficialmente il nuovo capitolo – TRAILER

ROMA – La Seconda Guerra Mondiale come non era mai stata raccontata.

Electronic Arts e Dice tornano all’epoca in cui tutto ha avuto inizio con Battlefield V.

Il nuovo titolo della saga rivoluziona l’esperienza di gioco con una straordinaria veste grafica e una narrazione senza precedenti.

Battlefield V calerà il giocatore in battaglie che sono state cruciali nei primi giorni della guerra, anche se talvolta dimenticate.

Il gioco sarà disponibile dal 19 ottobre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC.