Esce oggi Ali e Vibrazioni, il secondo album di Elly

ROMA – “Ali e Vibrazioni”, il secondo album di Elly, prodotto artisticamente da Umberto Iervolino insieme a Massimiliano Alessi. Il 1 giugno sarà in rotazione radiofonica la titletrack, seguita dal videoclip. L’album è stato anticipato dai brani “Così Normale” e “Mare amare”.

Questo progetto è il frutto di due anni di lavoro e di ricerca verso sonorità più elettroniche: “un album ricco di tematiche stimolate dalla mia passione nell’osservare il mondo e dalla necessità di raccontarlo. Ali e Vibrazioni – racconta Elly – parte dal principio secondo il quale ognuno di noi è dotato di meravigliose ‘ali’, che dovremmo essere in grado di far vibrare attraverso un’emozione sincera o un sentimento, solo così riusciremmo a ‘volare’. La vibrazione è essenziale, è ciò che ogni giorno ci fa vivere e ci mette in condizione di superare le nostre paure rendendoci unici e speciali. L’album racconta come la moderna società indebolisca le nostre vibrazioni – continua la cantautrice bresciana – portandoci verso una solitudine di massa. I social media, la tv e le nuove tecnologie, seppure utili, contribuiscono ogni giorno a creare vuoto nella vita delle persone. Questa mia visione non vuole essere però un giudizio sommario o negativo, al contrario un incoraggiamento a liberarci da ciò che non siamo, uno stimolo per trovare la forza di guardarci ancora negli occhi circondandoci di emozioni reali”.

La tracklist

L’album è composto da otto tracce, scritte da Elly insieme a Umberto Iervolino, Massimiliano Alessi e Raffaele Littorio, mentre i mix e il mastering sono stati curati da Marco D’Agostino: “Siamo liberi”, “Così normale”, “Ali e Vibrazioni”, “Doppio cuore”, “Chiudo gli occhi”, “Mare amare”, “Oltre le Paure”, “Angeli”.

Classe 1998, Elly studia canto e musica Jazz al conservatorio L. Marenzio di Brescia. La sua passione per la musica nasce fin da piccola orientandosi al Soul e al Pop. Si ispira ad Etta James cantando i suoi brani, esplorando la musica soul inglese e americana, senza trascurare di proporre brani di canzoni italiane anche se fra i suoi generi preferiti spiccano i nomi di Aretha Franklin, Otis Redding e naturalmente la grande Etta. Nella musica contemporanea internazionale predilige Joss Stone, Christina Aguilera, Jessie J, mentre per la musica italiana i suoi riferimenti più significativi sono Giorgia, Mina, Mia Martini e una grande passione per i cantautori.

Nel 2012, a soli 14 anni, inizia il suo primo progetto discografico al quale partecipa anche alla stesura dei brani e le registrazioni dell’album vengono effettuate nel 2013. Il 28 aprile 2014 viene pubblicato sulle piattaforme digitali il suo primo singolo “Giurami”, mentre il secondo singolo “Una spiaggia d’estate” viene pubblicato il 24 ottobre dello stesso anno.

Prima dell’uscita dell’album, Elly si ripropone nell’estate 2015 con il Remix Dance di “Una spiaggia d’estate” realizzato da Cristian Piccinelli e cantato da Elly in due versioni che prendono il titolo di “Summer Love” per la versione inglese, “Un Verano de Amor” per la versione spagnola, pubblicati il 14 maggio 2015. Il 14 ottobre 2015 viene pubblicato il suo primo album, che si intitola “io”.