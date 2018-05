È tempo di Amore Zen, il nuovo singolo de Le Vibrazioni con Jake La Furia

ROMA – È tempo di Amore Zen: esce oggi il nuovo inedito de Le Vibrazioni (distribuito da Artist First), in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming. Ad impreziosire il brano, contraddistinto dalle irresistibili sonorità rock che da sempre rendono uniche le produzioni della band milanese, il rap di Jake La Furia, che si intreccia alla perfezione con il testo scritto da Francesco Sarcina, Davide Simonetta, Andrea Bonomo e Luca Chiaravalli.

Amore Zen è un brano sarcastico che rappresenta la nostra società come se fosse un grande zoo. “Siamo tutti animali che vogliono apparire a tutti i costi e che bramano un posto di prestigio che, in verità, non ha alcun valore all’interno di questa realtà caotica”, afferma Francesco Sarcina.

Con il suo sound coinvolgente, Amore Zen segna ufficialmente l’inizio dell’estate e sancisce la collaborazione tra Le Vibrazioni e uno storico rappresentante del rap italiano. “Quando abbiamo scritto il pezzo – aggiunge Sarcina – abbiamo provato a inserire quasi per gioco una parte rappata. Era perfetta e abbiamo deciso di affidarla a un nostro grande amico: Jake La Furia”.

Il video

Il video ufficiale della canzone, diretto da Cosimo Alemà, vede Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda protagonisti di uno scatenato pool party in pieno stile “Vibrazioni”.



Il tour

Dopo il successo di Così Sbagliato, brano presentato in gara al 68° Festival di Sanremo e contenuto nell’album V, AMORE ZEN è pronto per conquistare il pubblico e sarà tra le grandi hit presentate nel Così Sbagliato Summer Tour, la leg estiva che porterà Le Vibrazioni in giro per l’Italia lungo tutta la stagione (prima tappa a Novara, venerdì 1° giugno). Le informazioni sulle date sono su www.colorsound.com.