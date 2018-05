“Dentro e fuori dal Rock’n’Roll” con Maurizio Solieri

Roma – Esce oggi, su CD, vinile e sulle piattaforme di digital download e streaming, per River Nile Records/Ala Bianca, distribuzione Warner, “Dentro e fuori dal Rock’n’Roll” il nuovo album di inediti di Maurizio Solieri la storica chitarra del Blasco, artista-musicista-compositore.



Nel disco sono presenti sette brani strumentali e cinque canzoni cantate in italiano e in inglese.

“Negli ultimi tre anni ho concepito e realizzato il nuovo lavoro dal titolo Dentro e fuori dal rock’n’roll” racconta Solieri, “Dodici brani che spaziano dall’hard rock, al blues, agli strumentali che risentono degli stili musicali su cui ho formato la mia carriera. Tanta musica con un taglio internazionale ma dal cuore fortemente Italiano.”

IL TOUR

Maurizio Solieri sarà questa estate in tour, ecco il calendario delle prime date confermate:

9 Giugno 2018: Concordia sulla Secchia (Mo) MAURIZIO SOLIERI GANG

16 Giugno 2018: Crema (Cremona) MAURIZIO SOLIERI ospite Bollicine cover band

29 Giugno 2018: Rock City Paliano (Frosinone) MAURIZIO SOLIERI GANG

30 Giugno 2018: Montesilvano (Pescara) MAURIZIO SOLIERI GANG

14 Luglio 2018: Caresana (Vercelli) MAURIZIO SOLIERI ospite Rocchetti Band

15 Luglio 2018: Mezzano di Primiero(Tn) MAURIZIO SOLIERI ospite Diapason Band

19 Luglio 2018:Sansepolcro Festival (Arezzo) MAURIZIO SOLIERI talk show

21 Luglio 2018:Fara Novarese (Novara) MAURIZIO SOLIERI ospite Rocchetti Band

22 Luglio 2018:Bastida Pancarana (Pavia) MAURIZIO SOLIERI GANG

10 Agosto Auronzo di Cadore (Belluno) MAURIZIO SOLIERI ospite Rockstar Band

11 Agosto 2018: Pavullo nel Frignano (Mo) MAURIZIO SOLIERI ospite Vascombricola

12 Agosto 2018: Terni MAURIZIO SOLIERI ospite de La notte delle chitarre

31 Agosto 2018: Pavia di Udine MAURIZIO SOLIERI ospite Massimo Pasut Band

7 Settembre 2018: Gerundium Fest Casirate D’Adda (Bg) MAURIZIO SOLIERI ospite Blascover

29 Settembre 2018: Oktoberfest Tarquinia (Viterbo) MAURIZIO SOLIERI ospite Doppio Senso

LA CARRIERA DI MAURIZIO SOLIERI

SOLIERI, all’eta’ di 10 anni, folgorato dall’ascolto del primo disco dei Beatles comincia a tentare di suonare una chitarra acustica cercando di imitare i primi fraseggi dei gruppi beat modenesi Equipe 84 e Nomadi.

Scopre poi il rock-blues degli Yardbirds, dei Cream di Eric Clapton, Jimi Hendrix( che vedrà in concerto a 15 anni ) , Jeff Beck, John Mayall e segue l’evolversi della musica rock che via via si tinge di psichedelia, di sonorita’ piu’ hard, di progressive, di folk ,di jazz.

Forma i primi gruppi locali, si iscrive all’Universita’ (medicina), parte per il servizio miltare e nell’inverno del 1977, tramite l’amico e sodale Sergio Silvestri, conosce Vasco Rossi,dj e trainer della mitica Punto Radio(Zocca-Modena), tra le prime radio libere.

Nell’estate dello stesso anno arrivò a Zocca ed iniziò il programma “Jazz time”.

L’anno dopo a Bologna, negli studi Fonoprint, iniziò la collaborazione musicale con Vasco Rossi e Gaetano Curreri, futuro leader degli Stadio.

Arrivarono i primi successi nelle megadiscoteche dell’Emilia Romagna , nei festival estivi ed i dischi si succedevano uno dietro l’altro, si formava poco a poco uno zoccolo duro di fans fino al successo nazionale con “Vita spericolata”.

Lunghissimi tour, a meta’ anni 80 gia’ enormi palchi , tour bus , folle osannanti.

Intensa la collaborazione con Vasco sul piano compositivo. Nacquero brani ormai storici: “Canzone”, “Dormi, dormi”, “C’e’ chi dice no”, “Lo show”, “Ridere di te”e vari altri.

Costituì la Steve Rogers Band, che da backing band di Vasco inizio’ ad avere vita propria e a raggiungere una hit nel 1988 , “Alzati la gonna”, che decreto’ lo split con Vasco e la band continuò in autonomia.

Dopo qualche anno Solieri torna con Vasco Rossi. Grandi tour internazionali, concerti e belle canzoni scritte assieme fino ad un successivo stop a fine anni ’90.

L’incontro successivo con Fernando Proce (voce storica di RTL ) porta alla formazione del duo Proce-Solieri la cui prima ballata rock “Radio show”, diventa una radio-hit.

Nello stesso periodo, fonda la rock bandClass, con membri della Steve Rogers Band ed alla voce Vic Johson. E dopo tanto rock elettrico il progetto acustico : “Chitarre d’Italia”con FrancoMussida (PFM)e Dodi Battaglia( Pooh) finchè nel 1999 torna con Vasco Rossi e rimane fino al 2013 con saltuarie collaborazioni (Skin, concerto di Natale a Montecarlo, DolceneraFestival di Sanremo), Bianca Atzei.).

Successivamente l’album “Volume one”,parte strumentale e parte cantato da Michele Luppi, anche in duet con Solieri nel brano ”Please believe me”.

Ora, 2018, esce con Ala Bianca “Dentro e fuori dal rock’n’roll” in vinile, cd, file digitale.