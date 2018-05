Meghan Markle, la Regina Elisabetta la invia a lezione di “stile” reale

ROMA – Non bastano le regole da seguire per filo e per segno. Meghan Markle dovrà seguire lezioni di “stile reale” per i prossimi sei mesi. La regina Elisabetta ha deciso che la moglie di Harry sarà accompagnata, nei prossimi sei mesi, da Samantha Cohen, 49enne assistente della stessa sovrana, anche soprannominata “La Pantera”. Un nome, un programma per la mamma di tre figli, al fianco della 92enne da 17 anni.

Per stare accanto a Meghan e trasformarla in una perfetta lady di corte, Samantha diventerà la sua ombra. La Cohen è stata, infatti, nominata segretaria privata ad interim di Duca e Duchessa fino a novembre e sostituisce temporaneamente Edward Lane Fox, il segretario privato del principe Harry.

Samantha le insegnerà come comportarsi in maniera impeccabile nelle occasioni istituzionali, agli eventi di beneficenza. Abbigliamento, gestualità, come impostare le proprie dichiarazioni pubbliche, come pettinare i capelli e le buone maniere in generale. Ogni dettaglio dovrà essere perfezionato. E anche Harry, in qualche caso, dovrà ascoltare i consigli de “La pantera”. Samantha è così stata spedita a Kengsinton Palace, dove Meghan e il neo marito vivono.

I primi consigli saranno applicabili già nelle prossime settimane. I duchi del Sussex hanno, infatti, già un fitto calendario di incontri di beneficenza.