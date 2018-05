Pechino Express 7: comincia a prendere forma il cast. I primi nomi ufficiali

ROMA – Tutto pronto per l’inizio di Pechino Express 7. Il 22 giugno la grande macchina del reality partirà nuovamente. Otto le coppie che, zaino in spalla, si avventureranno verso nuove mete. Per la prima volta, infatti, il reality si sposterà in Africa. Si vocifera Marocco, Tanzania e Sud Africa.

Le categorie in gara

Quest’anno in gara ci saranno “#Madreefiglio, i #Mattutini, i # PromessiSposi, i # Poeti, i # Surfisti, # FratelloeSorella, le # Mannequin e i # Ridanciani”.

I primi nomi

I primi nomi confermati ufficialmente dalla Rai sono: Elenora Brigliadori (attrice e concorrente dell’Isola dei Famosi nel 2011) con suo figlio Gabriele Gilbo (studente laureando in Economia), Marcello Cirillo (volto di Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri), Tommaso Zorzi (Riccanza e Dance Dance Dance 2), Rachele Fogar (figlia più piccola dell’esploratore Ambrogio) e Andrea Montovoli (attore).

Non mancano i rumors su chi si unirà ai sei. Si parla insistentemente di Adriana Volpe, che – in passato – aveva provato a partecipare al Grande Fratello Vip, salvo poi rinunciare. La conduttrice de I fatti vostri potrebbe partecipare in coppia con Cirillo. A fare conmpagnia a Zorzi, invece, potrebbe arrivare Paola Caruso, ex bonas di Avanti un altro. Tra i papabili ci sono ancora Patrizia Rossetti (volto di di Rete 4 per anni). Nel cast, probabilmente, anche due wags: Federica Riccardi, moglie di Alessio Cerci del Verona, ex Torino, Milan e Atletico Madrid, e l’attrice Nicole Murgia (Tutti pazzi per Amore), moglie di Andrea Bertolacci, calciatore del Genoa di proprietà del Milan.