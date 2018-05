Ellen Pompeo derubata a Firenze, disavventura in vacanza per l’attrice di Grey’s Anatomy

ROMA – Si è vista rovinare la vacanza italiana a Firenze “sotto i suoi occhi” Ellen Pompeo. L’attrice di Grey’s Anatomy è borseggiata nel pomeriggio di venerdì, mentre stava pranzando a Piazza della Signoria con la sua famiglia. Ellen è arrivata in Italia qualche giorno fa, come testimoniano le foto che ha pubblicato su Instagram.

A chiamare il 113 i dipendenti del locale. La polizia non è riuscita a rintracciare il ladro ma la borsetta dell’attrice è stata ritrovata poco dopo sul lungarno. Salvo il suo iPhone e il portafoglio. Niente da fare, però, per i contanti, tutti spariti. La Meredith del Greys Sloan Memorial Hospital, finito tutto, ha poi raccontato quanto accaduto su Instagram.

Il racconto su Instagram

Ecco il post a metà tra italiano (un po’ spagnoleggiante) e inglese, poco comprensibile tanto che – nei commenti – Giacomo Gianniotti (Andrew De Luca) l’ha ripresa: “Dai Ellen, perché non hai chiamato il tuo amico per una traduzione in italiano? Sarò in Italia a luglio e darò la caccia all’uomo, non ha possibilità. Sono contento che tu stia bene”.

“Grazie alla polizia di Firenze e ai dipendenti del ristorante Francobaldi, la mia borsetta è stata rubata da sotto il mio naso!!”, ha scritto l’attrice. Giustamente arrabbiata ha aggiunto: “Abbiamo tracciato il mio telefono e ti abbiamo cercato. Se ti avessi preso non sarebbe finita bene per te. Sono buona ma non dimentichiamo le mie origini NAPOLETANE”. Infine, un “augurio”: “Spero che tu stessi sorridendo perché sarai catturato visto che sei stato fotografato”.