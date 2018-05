Real Madrid – Liverpool, dove vedere la finale di Champions League in tv

ROMA – È finalmente arrivato il giorno di Real Madrid – Liverpool. Le due squadre si sfideranno stasera nell’ultima partita per diventare Campioni d’Europa. Anche in Italia sarà possibile vedere la finale di Champions League in tv, di scena allo stadio Olimpico di Kiev. Il match sarà, infatti, trasmesso in chiaro alle 20.45 su Canale 5 e gratuitamente anche su Video Mediaset. Il commento sarà affidato a Sandro Piccinini e Aldo Serena, supportati dagli inviati Francesca Benvenuti, Claudio Raimondi e Daniele Miceli. Su Premium Sport 1 e Premium Sport 2 le repliche della partita, rispettivamente alle 23.30 e alle 22.45. Prima del fischio d’inizio l’imperdibile performance di Dua Lipa.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni scelte dai mister Zinedine Zidane e Jurgen Klopp:

REAL MADRID (4-3-1-2): K.Navas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Cristiano Ronaldo, Benzema.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius, Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Firmino, S.Mané.

Ad arbitrare sarà Milorad Mazic.