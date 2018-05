“Cosa fai nella vita?”: “Schifo”, virale la risposta del concorrente de L’Eredità

ROMA – “Cosa fai nella vita?”: “Schifo”. Questo semplice scambio di battute tra Carlo Conti e un concorrente de L’eredità sta facendo il giro del web. È ormai virale, infatti, la risposta che il ragazzo di Lodi ha dato al conduttore, durante la presentazione al preserale di Rai 1. Grosse risate in studio, e di certo anche tra il pubblico da casa che, in coro, sui social ha definito il concorrente “uno di noi”. Non è riuscito a trattenersi neanche Carlo Conti, scoppiato in una risata senza freni.

“Cosa fai di bello nella vita?” “Schifo” UNO DI NOI 👏🏻 pic.twitter.com/mTH5PJdbeH — [Righetto] (@Ri_Ghetto) 25 maggio 2018