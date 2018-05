ROMA – Era il 26 maggio del 1897 quando dalla penna di Bram Stoker prese vita quella che divenne una figura leggendaria: Dracula.

Il romanzo, sebbene non ebbe recensioni negative quando fu pubblicato per la prima volta, non è stato un best seller immediato e non portò molto denaro a Stoker.

L’ultimo anno della sua vita, era così povero che presentò una richiesta per una sovvenzione caritatevole al Royal Literary Fund.

120 anni dopo, Dracula di Bram Stoker è uno dei romanzi più iconici della letteratura mondiale.

Dracula

Il romanzo raggiunse il suo ampio, iconico, leggendario, status di classico solo più tardi nel 20° secolo, quando apparvero le prime versioni cinematografiche.

Dracula ebbe così un impatto significativo sull’immagine del vampiro nella cultura popolare, nel folklore e nelle leggende.

Dracula può essere considerato il personaggio più carismatico della fantasia, nonchè il più citato e rivisionato nel mondo dell’arte.

La storia del vampiro prende spunto dall’antico principe di Valacchia, Vlad “Tepes” III Draculea (1431 – 1476), noto come “l’imapaltore” a causa delle torture atroci che perpretava ai danni delle sue vittime.

L’appellativo “dracula” ha origini dal padre Vlad II, investito dell’ordine del Drago, in rumeno Dracul, che può significare drago o demonio. Draculea può essere interpretato quindi come figlio del demonio.

Il romanzo fu pubblicato per la prima volta nel 1897 e benchè si appoggiasse sulla figura dell’Imapalatore, prese spunto presumibilmente da avvenimenti realmente accaduti.

Dracula di Bram Stoker: le origini del romanzo

Alcuni ritagli di giornale ritrovati nei diari di Stoker, parlano di una strana malattia che colpì Exter, cittadina del New Engand, pochi anni prima della pubblicazione del romanzo.

Nel 1892 i componenti di una famiglia morirono uno ad uno a causa di un malanno sconosciuto. Dopo il decesso di madre e figlie, anche il fratello delle ragazze contrasse la malattia e la gente iniziò a sospettare che la causa fosse un vampiro.

I sintomi erano inappetenza e pallore, oggi sappiamo si tratta di tubercolosi ma la gente di Exter si convinse fosse vampirismo.

Riesumando i cadaveri quello di Mercy L. Brown, l’ultima deceduta, era intatto con sangue alla bocca e unghie lunghe, e quando venne aperta la bara sembrò emettere un suono. Il padre decise di conficcare un paletto al cuore e dare fuoco al cadavere per donargli la pace e debellare la piaga dei vampiri.

In realtà, grazie lale conoscienze di oggi, sappiamo che la decomposizione avviene in lunghi tempi, la pelle si ristringe facendo apparire le unghie più lunghe e la decomposizione degli organi interni produce gas, probabilmente la causa del rumore sentito provenire dal corpo.

I personaggi creati da Stoker nel suo Dracula sono diventati leggendari e hanno influenzato in particolare il mondo del cinema: basti pensare alla multitudine di film aventi come protagonisti Il Conte Dracula e il suo antagonista, il professor Van Helsing.