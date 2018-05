Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 27 maggio

ROMA – Il 27 maggio è il 147º giorno del Calendario gregoriano. Mancano 218 giorni alla fine dell’anno.

27 maggio: accadde oggi

Il 27 maggio del 1860 ha inizio l’insurrezione di Palermo che porterà alla conquista della città da parte della spedizione dei Mille. In questo giorno del 1901 nel New Jersey viene fondata la Edison Storage Battery Company. È il 1919 quando l’idrovolante NC-4, proveniente dalle isole Azzorre, arriva a Lisbona, completando la prima traversata atlantica con scalo intermedio. L’aereo proseguirà poi per Plymouth in Inghilterra, ultima tappa del viaggio.

Il 27 maggio del 1930 lo statunitense Richard Drew inventa il nastro adesivo.In questo giorno del 1939 esce negli USA Detective Comics#27, fumetto che vede la prima apparizione di Batman, personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger. Nel 1972 il presidente dell’Unione Sovietica Leonid Brežnev e il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon firmano l’accordo SALT I. E’ 1998 quando Michael Fortier viene condannato a 12 anni di prigione e multato di 200.000 dollari per non aver avvertito le autorità del piano terroristico ad Oklahoma City. Nel 2006 un terribile terremoto a Giava, con epicentro nella cittadina di Yogyakarta, miete 5.700 vittime e lascia 200.000 persone senza tetto.

Buon compleanno a…

Salvatore Ficarra (attore), Giuseppe Tornatore (compositore), Bruno Vespa (giornalista).

Si festeggiano oggi…

Sant’Agostino di Canterbury, vescovo, Sant’Atanasio Bazzekuketta, martire, Sante Barbara Kim, vedova, e Barbara Yi, vergine, martiri in Corea.