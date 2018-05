L’amore nella fila 27, quando Cupido abbassa la guardia

ROMA – L’amore è quella cosa che ti capita mentre sei impegnata a farti gli affari degli altri. È questo il senso de L’amore nella fila 27, il nuovo romanzo di Eithne Shortall. Il libro, edito da DeA Planeta, sarà nelle librerie e negli store a partire dal 12 giugno.

La trama

Cora Hendricks ha 28 anni, vive a Londra e lavora per una piccola compagnia aerea. Ha una spiccata passione per il whiskey, le coincidenze e il magico potere del destino. Dopo l’ultima, cocente delusione amorosa, ha rinunciato a cercare l’anima gemella. In compenso, si diverte a favorire incontri potenzialmente romantici tra i passeggeri che, ignari, si presentano al banco del check-in, affidandosi solo a internet e alla propria intuizione per fare in modo che i candidati fra loro più compatibili si ritrovino a sedere vicini. Dove? Nella fila 27, naturalmente: il minuscolo laboratorio amoroso nel quale Cora, con la complicità di una collega hostess, insegue la formula della felicità altrui. Ma se farsi gli affari degli altri è un ottimo modo per non pensare ai propri problemi, è pur vero che anche a Cupido può capitare di abbassare la guardia…

Titolo originale: Love in row 27

Autore: Eithne Shortall

Editore: DeA Planeta

Genere: Contemporary Romance

Prezzo: eBook € 7,99 – cartaceo € 16,00

Pagine: 416

EITHNE SHORTALL è la caposervizio della sezione arte e cultura della edizione irlandese del Sunday Times. Vive tra Londa e Dublino e adora farsi gli affari degli altri. Soprattutto quando all’orizzonte c’è un possibile, romanticissimo happy ending.