Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 28 maggio

ROMA – Il 28 maggio è il 148º giorno del calendario gregoriano. Mancano 217 giorni alla fine dell’anno.

28 maggio: accadde oggi

Nel 1937 viene inaugurato il Golden Gate Bridge a San Francisco, California. Maria Callas canta “La Traviata” al Teatro alla Scala di Milano nel 1955. L’articolo “The Forgotten Prisoners” di Peter Benenson, viene pubblicato nel 1961 su diversi quotidiani a diffusione internazionale. In seguito questo articolo verrà visto come il fondamento dell’organizzazione per i diritti umani Amnesty International.

Nel 1971 viene lanciata la nona sonda diretta verso Marte, nell’ambito della missione russa Mars 3. La sonda raggiungerà il pianeta il 3 dicembre dello stesso anno. Tre anni dopo, nel 1974, a Brescia, alle ore 10.02, in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un chilogrammo di tritolo, nascosto in un cestino della spazzatura, causando la morte di 8 persone ed il ferimento di altre 103. L’atto è riconducibile alla strategia della tensione.

Nel 1999, a Milano, dopo 22 anni di lavori di restauro, L’ultima cena di Leonardo da Vinci torna ad essere visitabile dal pubblico. Nel 2002 la Russia è ammessa nella NATO in qualità di “collaboratore per la pace”. L’anno dopo, all’Old Trafford di Manchester, il Milan vince la prima finale di Champions League tra squadre italiane, battendo la Juventus ai rigori per 3-2.

Buon compleanno a:

Matteo Maffucci (cantante italiano degli Zero Assoluto) e Kylie Minogue (cantante britannica).

Si festeggia oggi:

San Giusto di Urgell, Santa Ubaldesca Taccini e San Carauno.