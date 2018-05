Tiziano Ferro e Timbaland insieme per il nuovo album del cantautore

ROMA – Che ci fanno Tiziano Ferro e Timbaland? I due artisti stanno collaborando per il nuovo album del cantautore di Latina.

Tiziano, direttamente dall’America dove si trova, ha condiviso su Twitter una foto insieme a quello ha definito il suo “idolo da sempre”.

Produttore di Justin Timberlake, Jay-Z, Sean Paul, One Republic, Nelly Furtado e tanti altri artisti, Timbaland produrrà il disco del 38enne, la cui uscita è prevista per non prima del 2019. C’è da aspettarsi così un cambio di sonorità rispetto al passato più recente e magari un ritorno ai primi successi che hanno lanciato l’interprete di Xdono nel panorama internazionale.