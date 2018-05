Ariana Grande ‘mamma bacchettona’ con Millie Bobby Brown

ROMA – Ariana Grande bacchetta Millie Bobby Brown su Instagram.

Qualche giorno fa, la star di Stranger Things ha postato una foto sul suo profilo che la ritrae al chiaro di Luna mentre bacia il suo ragazzo, la star di Musical.ly e cantante Jacob Sartorius.

Tra i like di Kendall Jenner e Miley Cyrus spicca un commento che ha fatto il giro del web. “Io non potevo neanche uscire di casa finché non ho compiuto 20 anni“. L’autrice della ramanzina ironica è la pop star Ariana Grande.



A seguito del commento, ‘Undici’ ha deciso di rimuovere la foto dal suo profilo Instagram. Molto probabilmente l’attrice quindicenne, vedendo le migliaia di like che hanno ricevuto le parole della cantante, ha pensato di rimediare “al danno” (se così si può definire) per paura di aver trasmesso ai suoi follower un messaggio sbagliato.