ROMA – A pochissime ore dall’uscita, il nuovo singolo di RIKI feat CNCO, Dolor de Cabeza, balza al primo posto della classifica di iTunes, in Italia, Argentina e Perù e terza posizione in Cile.

Un risultato incredibile per il giovane cantautore che ieri sera ha presentato il pezzo in anteprima ad Amici, accolto dal boato dello studio e dall’abbraccio dei suoi ex professori.

L’hashtag #RIKICNCO ha spopolato ieri in rete, ed è stato trend topic sui social.

Il pezzo, che si candida a diventare la nuova hit dell’estate, è già uscito oltre che in Italia, Argentina e Cile anche in Giappone, Australia, Malesia, Spagna, Francia, Germania, Colombia, Svizzera, Messico, Bolivia, Spagna, Nicaragua e Brasile



Dolor De Cabeza

“Dolor De Cabeza” è un up-tempo fresco, che mischia il pop elettronico di RIKI e il reggaeton tipico dei CNCO.

Scritta da RIKI e adattata in spagnolo da José Luis Pagan, vincitore di due Grammy Awards, è stata registrata tra Miami, Milano e Madrid, e vanta la produzione di Dabruk, già produttore della hit dei CNCO “Mi Medicina” e Riccardo Scirè.

“Dolor de Cabeza – dice RIKI – è un up-tempo estiva che racconta di una ragazza che ti fa impazzire, che ti seduce e poi ti evita. Lavorare con i ragazzi è stata un’esperienza incredibile, sia a Miami (durante le registrazioni) che in Italia, quando abbiamo girato il videoclip. La loro spontaneità, unita alla dedizione che hanno per il lavoro, è esattamente quello che cercavo da questa collaborazione. Sono rimasto molto colpito dal modo in cui le loro voci si sposano e sentirli cantare un brano che ho cominciato a scrivere due anni fa, mentre ero fermo nel traffico, è stato pazzesco!”

TESTO

Eeeh… eooo…

CNCO babe… and RiKi..

Mirando el celular, chequeando sin parar

no me respondes nada o esto me anda mal

yo reconfirmo que mi texto te llegó

también confirmo que tú me estás ignorando

Y luego de unos días de un silencio atroz

recibo un corazón y un mensaje de voz

como que entre los dos nada nada pasó

y ahora yo siento que esto se está complicando

Y luego tú me haces pasar por ti

y en tu puerta recibo un texto y dice “estoy durmiendo”

y cuando vuelvo a ver, lo más extraño es que

a mi aquí me figura que tú sigues escribiendo

Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar

pasearnos de la mano por toda la ciudad

me esquivas y me evitas con delicadeza

y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

sería tan divertido que salgamos tú y yo

Primero dices si luego me dices que no

tú vienes y te vas con tanta sutileza

y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

De cabeza, de cabeza

Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza

De nuevo mi pantalla se vuelve a encender

me dices que a las siete nos podremos ver

te digo “dime donde” yo allí estaré

Y me dejas colgado sin una respuesta

Y luego tú me haces pasar por ti

y en tu puerta recibo un texto y dice “estoy durmiendo”

y cuando vuelvo a ver, lo más extraño es que

a mi aquí me figura que tú sigues escribiendo

Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar

pasearnos de la mano por toda la ciudad

me esquivas y me evitas con delicadeza

Y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

sería tan divertido que salgamos tú y yo

Primero dices si luego me dices que no

tú vienes y te vas con tanta sutileza

Y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

De cabeza, de cabeza

Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza

Porque será que siempre pasa así

Y nunca muestras ni un poquito de arrepentimiento

Y vuelve a suceder es una y otra vez

no sé por que razón es que te sigues escondiendo

Yo todo lo que quiero es invitarte a bailar

pasearnos de la mano por toda la ciudad

me esquivas y me evitas con delicadeza

Y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

sería tan divertido que salgamos tú y yo

primero dices si luego me dices que no

tú vienes y te vas con tanta sutileza

Y la excusa de hoy es un dolor de cabeza

De cabeza, de cabeza

Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza

La cabeza… de cabeza…

Dime amor que no te duele la cabeza, la cabeza, la cabeza