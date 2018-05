La prima autobiografia di Totti nelle librerie a settembre

ROMA – Un anno dopo il suo addio al calcio, Francesco Totti sbarca in libreria con la sua prima autobiografia ufficiale. Uscirà il 27 settembre, il giorno del suo compleanno, un libro edito da Rizzoli e scritto insieme al giornalista di Sky Paolo Condò. Dentro curiosità, aneddoti e retroscena legati alla sua carriera da calciatore e alla sua vita fuori dal terreno di gioco.

Il libro, come ha spiegato Rizzoli su Twitter, racconterà quello che è stato Totti “fuori dal campo, in campo e nello spogliatoio: tutti gli episodi, anche i più inediti e controversi, della vita privata e dell’ineguagliabile carriera raccontati in prima persona da @Totti a @PaoloCond”.

L’annuncio su Twitter

L’annuncio è arrivato su Twitter. “Ciao ragazzi, oggi voglio condividere con voi una cosa per me molto, molto importante: sto scrivendo, con Paolo Condò e la Rizzoli, la storia della mia vita, sia calcistica che extra-calcistica. Il libro uscirà in autunno e piano piano vi svelerò quasi tutti i dettagli”, ha detto Totti. Ecco il video.