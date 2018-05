XF12: Fedez, Agnelli e Maionchi ancora in giuria. Asia Argento new entry

ROMA – Ci sono ancora Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi al banco della giuria di #XF12. A loro si unisce Asia Argento, new entry che sostituisce Levante. Il suo nome, già nei giorni scorsi, era tra i papabili, insieme a quello di Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. A svelare le novità della prossima edizione del talent è Nils Hartmann, direttore delle produzioni originali di Sky, ai microfoni di Rtl 102.5.

L’attrice, figlia d’arte, era già stata coach agli home visit in una delle edizioni passate. “Pochi sanno che Asia Argento ha vinto un disco di platino in Francia. Ne sa di musica e poi è una guerriera che combatte per le cose nelle quali crede e a Sky questo ci piace molto”, ha detto Hartmann.

Grande sorpresa la conferma di Agnelli che, alla fine dell’anno scorso, pareva dover abbandonare. “Voleva prendersi una pausa di un anno – ha spiegato Hartmann -, ma gli abbiamo chiesto di rimanere perché senza di lui X Factor non sarebbe lo stesso”. Alla conduzione, ancora una volta, Alessandro Cattelan.

In attesa della trasmissione, in onda il prossimo autunno, sono ai nastri di partenza le audizioni a cui saranno presenti tutti e 4 i giudici. Ecco le date: Pesaro (il 9 – 10 – 11 giugno) e Torino (il 18 – 19 – 20 giugno)