Università. Criminologia e sicurezza in master della Cusano

ROMA – Criminologia e sicurezza nel mondo d’oggi. Vertono su argomenti come questi alcuni dei master dell’Universita’ Niccolo’ Cusano, nella sezione ‘Master area Forze Armate Online’.

L’ateneo, in partnership con l’Istituto di Alti Studi In Geopolitica e Scienze Ausiliarie (IsAG) propone per esempio il Master di I livello in ‘Anti-Terrorismo Internazionale’ afferente alla Facolta’ di Scienze Politiche per l’Anno Accademico 2017/2018 di durata pari a 1.500 ore.

Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale verra’ rilasciato il Diploma di Master di I livello in ‘Anti-Terrorismo Internazionale’.

Il Master si rivolge prevalentemente alle seguenti categorie: Appartenenti alle Forze dell’Ordine e alle Forze Armate; Magistrati; Funzionari Pubblici (Presidenza del Consiglio; Ministero degli Interni, Ministero della Difesa); Ricercatori, Studiosi, Analisti di sicurezza interna, antiterrorismo, intelligence e politica internazionale; Giornalisti; Operatori privati nel settore della sicurezza; Neolaureati in materie giuridiche e umanistiche.

Il Master ha lo scopo di fornire ai corsisti: Un approccio interdisciplinare alla conoscenza del terrorismo internazionale Una comprensione del fenomeno terrorista internazionale e delle sue evoluzioni; Una comprensione dei metodi di indagine e contrasto al terrorismo internazionale; La capacita di pensare criticamente e strategicamente i problemi legati al terrorismo internazionale.

Un Master di I livello c’e’ anche su ‘Criminologia e sicurezza nel mondo contemporaneo’, afferente alla Facolta’ di Giurisprudenza per l’Anno Accademico 2017/2018 di durata pari a 1.500 ore di impegno complessivo. Agli iscritti che avranno superato le eventuali prove di verifica intermedie e la prova finale verra’ rilasciato il Diploma di Master di I livello.

Il Master intende proporre allo studioso del crimine una aggiornata prospettiva scientifica e metodologica, non solo ‘fornendo’ mezzi pratici e conoscenze specifiche, ma anche stimolando la riflessione analitica sulle tematiche piu’ recenti del settore. ‘Geopolitica della Sicurezza’ e’ invece il titolo di un Master di II livello, afferente alla Facolta’ di Scienze Politiche per l’Anno Accademico 2017/2018, di durata pari a 1.500 ore. Il diritto alla sicurezza e’ uno dei diritti garantiti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ed e’ tutelato da molte altre leggi e istituzioni. La tematica e’ molto complessa e multidisciplinare ed e’ un diritto oggi sempre piu’ difficile da salvaguardare.

Il Corso intende fornire, attraverso docenti altamente qualificati e specialisti del settore, un quadro piu’ completo possibile di tutte le problematiche legate alla sicurezza, con particolare accento sulle problematiche legate al terrorismo su scala nazionale e internazionale. Il Master ha come finalita’ principale la formazione di specialisti nello studio dei principali temi in materia di Sicurezza e Antiterrorismo. La scadenza e’ fissata al 31 maggio.