Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 30 maggio

ROMA – Il 30 maggio è il 150º giorno del calendario gregoriano. Mancano 215 giorni alla fine dell’anno.

30 maggio: accadde oggi

Il 30 maggio del 1883 a New York, voci che dicono che il Ponte di Brooklyn stia per crollare provocano un fuggi fuggi che causerà dodici vittime. In questo giorno del 1911 sul Circuito di Indianapolis la prima 500 miglia di Indianapolis finisce con la vittoria di Ray Harroun.

È il 1922 quando a Washington viene inaugurato il Lincoln Memorial.Nel 1949 la Germania Est promulga la propria Costituzione. Il 30 maggio del 1982 la Spagna diventa il sedicesimo membro della NATO e la prima nazione ad entrare nell’alleanza dall’ammissione della Germania Ovest nel 1955. Sette anni più tardi, nel 1989, dimostrazioni di Piazza Tiananmen del 1989: La statua della “dea della democrazia” (8 metri) viene svelata dagli studenti dimostranti.

In questo giorno del 2004, in Italia, nel 50º anniversario del suo primo volo, all’aeroporto di Pratica di Mare (Roma) viene celebrata la festa d’addio per l’F-104, il caccia militare detto Starfighter.

Buon compleanno a…

Piero Chiambretti (conduttore), Enrico Silvestrin (conduttore).

Si festeggia oggi:

Sant’Anastasio di Pavia, vescovo, Santi Basilio ed Emmelia, Santa Dinfna, vergine e martire.