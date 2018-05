ROMA – Ogni indizio faceva pensare a un’unica meta possibile: l’Africa. A quanto pare, invece, il viaggio di nozze di Harry e Meghan sarà in Canada. A svelarlo è Tmz. Secondo il magazine i due sposini soggiorneranno al Fairmont Jasper Park Lodge, un resort di lusso ad Alberta. Un hotel in cui la famiglia reale è stata ospite più volte. Nel 2005 hanno pernottato lì la regina Elisabetta II e il principe Filippo e nel 1939 Giorgio VI e la regina madre. Proprio per questo la villa immersa nei boschi è stata rinominata “rifugio reale”.

Il “rifugio reale”

Il Fairmont Jasper Park Lodge, si legge sul sito, offre “un comfort supremo” che “è presente in ogni dettaglio delle comode camere da letto, verande vetrate e due magnifici camini in pietra, che riscaldano la sala da pranzo e il salone: il luogo perfetto per accogliere famiglia e amici o per celebrare un’occasione speciale”. Nella villa avvolta dalla natura hanno così soggiornato anche personaggi del calibro di Anthony Hopkins, John Travolta e Bill Gates. Nel 1954, il resort è stato persino set del film di Marilyn Monroe e Robert Mitchum River of No Return.

Meghan, dal canto suo, ha un legame speciale con il Canada. Ha vissuto a Toronto negli ultimi sette anni per girare Suits. La luna di miele nel paese non poteva che essere l’alternativa al viaggio di nozze in Africa. Continuano, però, i rumors secondo cui il cambio di rotta sarebbe dovuto a una gravidanza della Duchessa. Troppo pericoloso tornare in Botswana o andare in Namibia per il rischio infezioni. Resta ancora da capire quando Harry e Meghan partiranno. Ufficialmente hanno rimandato il viaggio per impegni istituzionali.