Musicultura 2018, otto vincitori per il premio finale

ROMA – Marco Greco, Nemo, Daniela Pes, Pollio, Francesco Rainero, Rakele, Davide Zilli e ZoniDuo. Sono gli otto vincitori di Musicultura 2018, il prestigioso concorso della canzone popolare e d’autore italiana giunto alla sua XXIX edizione.

Otto artisti che propongono stili diversi tra loro, tutti accomunati da un tratto comune nelle loro canzoni: nessuna di esse nasce a tavolino, tutte vanno incontro sinceramente alla sensibilità di chi le ascolta. Selezionati tra 811 partecipanti, si sfideranno a Macerata, dall’11 al 17 giugno, per vincere il premio finale. Al vincitore assoluto, scelto dal pubblico dell’Arena Sferisterio dove si svolgerà la competizione, andranno i 20 mila euro del Premio UBI Banca.

I BIG della musica ospiti

Tanti gli ospiti già annunciati. Ultima Malika Ayane che, per la prima volta, prenderà parte alla competizione. Con lei, sul palco i Procol Harum, Lo Stato Sociale, Willy Peyote, Brunori Sas e Sergio Cammariere, Ron Padgett, Adriana Asti, Gianni Amelio, Giampiero Mughini, Dori Ghezzi, Giordano Meacci, Francesca Serafini, Alberto Radius, Enzo Gentile, Mark Harris, Cinzia Leone, Cristina Donadio, Mimmo Locasciulli, Mirkoeilcane.

Gli otto vincitori insieme per il concerto anteprima

I ragazzi, ospiti di Radio 1 Rai (media partner di Musicultura dal 2001), si esibiranno per la prima volta domani 31 maggio per un concerto in anteprima nazionale dalla Sala A di via Asiago in Roma, condotto da Gianmaurizio Foderaro e John Vignola. Sul palco canteranno i brani vincitori. Eccole:

Marco Greco (Roma) Abbiamo vinto noi, Nemo (Rovigo) Ancora, Daniela Pes (Tempio Pausania – OT) Ca milla dia di’, Pollio (Settimo Milanese – MI) Generico, Francesco Rainero (Firenze) Generazione, Rakele (Campagnano di Roma – RM) La forma del tuo abbraccio, Davide Zilli (Parma) Coinquilini, ZoniDuo (Valsamoggia – BO) Sam 4 President.

Il concerto andrà poi in onda su Radio 1 venerdì 8 giugno, a partire dalle 21.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su Musicultura Festival 2018 sono disponibili su www.musicultura.it.