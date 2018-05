Giulia Luzi: “Non perdetevi i nuovi spettacoli di Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo”

ROMA – L’amore travolgente di Romeo e Giulietta torna a rivivere al Palattomatica di Roma con Ama e cambia il mondo per quattro imperdibili repliche. Le ultime prima della pausa estiva. Lo spettacolo, che ha collezionato successi su successi, torna così in scena – dopo due anni di assenza – l’1, il 2 e il 3 giugno.

Protagonisti Davide Merlini e Renato Crudo, che si alterneranno nel ruolo di Romeo e Giulia Luzi che dà il volto a Giulietta dal 2013. L’attrice, ai nostri microfoni, ha raccontato l’emozione di salire sul palco del Palalottomatica per la prima volta come artista. “Saranno tre date un particolari perché siamo in una città più grande e perché, per quanto mi riguarda, siamo nella mia città e quindi sono particolarmente emozionata”, ha svelato Giulia.

“Tre date che chiudono un cerchio”, dietro al quale c’era David Zard. Il produttore, scomparso lo scorso gennaio, aveva scelto personalmente la 24enne come protagonista. “Con David sono cresciuta. Mi ha scelta, insieme a Giuliano Peparini e Clemente Zard, per fare questo ruolo a 18 anni – ha raccontato -. Adesso ne ho 24 e posso dire di essere veramente cresciuta insieme a lui”. Oggi “ci manca veramente tanto. Era una persona bellissima, umana e molto alla mano”.

Giulia porta sul palco Giulietta ancora una volta, un personaggio ormai a lei caro e che le ha dato tanto. Oltre 900 mila gli spettatori che hanno visto Romeo e Giulietta – Ama e cambia il mondo in 20 città diverse d’Italia. Tantissime le repliche, alcune programmate a grande richiesta del pubblico. L’avventura di Romeo e Giulietta non si ferma, però, con gli spettacoli del Palalottomatica. Il musical tornerà. E non si ferma neanche Giulia, che in serbo ha tante sorprese.

