Amici 17, le assegnazioni per la semifinale del 3 giugno

ROMA – Manca ormai poco alla finale di Amici 17.

I ragazzi si stanno preparando per affrontare al massimo la semifinale, in programma per domenica 3 giugno.

Restano in gioco Emma e Irama per la Squadra Bianca e Carmen, Einar e Lauren per la Squadra Blu.

Le assegnazioni

Squadra Bianca

Emma: I need somebody (inedito), Love me like you do, Idgaf, Let her go,



Irama: Voglio solo te (inedito), Tornerai da me (inedito), Cosa resterà (inedito), I giardini di marzo, Chiamami ancora amore, Sally



Squadra Blu

Carmen: Tra le mani (inedito), La complicità (inedito), Your Song, Dedicato,



Einar: Chi ama non dimentica (inedito), Salutalo da parte mia (inedito), Se telefonando, Angelo



Lauren: Objection (Luca Tommassini), I Fink U Freeky (Luca Tommassini)