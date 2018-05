Giulia De Lellis e Andrea Damante, botta e risposta a distanza

ROMA – “Tra noi due non è ancora detta l’ultima parola”. Così Andrea Damante, dalle pagine di Chi, ha parlato della sua storia d’amore (ormai archiviata) con Giulia De Lellis. Invece, l’ultima parola l’influencer sembra averla detta e anche chiaramente. E non si tratta di una risposta positiva.

“Amo ancora Giulia”

“Provo dolore per la fine di questa storia – si legge nell’intervista di Damante nel numero di Chi in edicola questa settimana -. Io amo ancora Giulia e lei lo sa”. L’ex tronista di Uomini e Donne non si è rassegnato all’addio improvviso e la dichiarazione, via stampa, lo dimostra.

La versione di Damante

Impossibile sapere perché la loro relazione, a due passi dall’altare, sia finita: “ho commesso degli errori, idem lei”. Il tradimento presunto non l’hanno confermato nessuno dei due interessati. Come ha raccontato Damante, i motivi sarebbero altri: “Abbiamo vissuto due anni dentro una bolla, non siamo mai stati soli. Abbiamo avuto troppa gente addosso, pronta a dirci cosa fare, dove andare. Dopo Uomini e donne c’è stato il mio Grande Fratello Vip, poi il suo, in mezzo tanto lavoro e forse la nostra storia non ce la siamo mai goduta realmente. Siamo giovani e un mio grande errore è stato quello di non saper gestire la situazione. Soprattutto di non sapere fermare un forte momento di crisi che abbiamo avuto. È partita un’onda fortissima che ci ha separato. E siamo esplosi”.

La De Lellis: “Sto bene da sola”

Le parole di Andrea Damante non hanno colpito, però, la De Lellis che – a distanza – dalle pagine di Tabloit.it ha ribadito di non voler tornare indietro: “I miei fan sanno che sto bene. Non è stata una situazione semplicissima o piacevolissima, ma perché è stata reale. Piano piano si sta sistemando tutto. Io sto benissimo sola e mi sto prendendo cura di me, del mio lavoro e delle mie cosine”. Insomma, una riappacificazione sembra essere lontana.