E.STA.A.TE, il nuovo singolo di Laura Pausini da domani in radio

ROMA – L’estate di Laura Pausini comincia con E.STA.A.TE, il nuovo singolo in rotazione radiofonica dal 1 giugno, estratto da Fatti Sentire, il nuovo album uscito per Atlantic/Warner Music, che ha debuttato nella top ten delle classifiche mondiali e in Italia ed è certificato disco di platino.

E.STA.A.TE è un brano che rappresenta il ritmo allo stato puro, un inno all’estate, scritto da Laura e Paolo Carta per la parte musicale mentre il testo, scritto da Laura insieme a Virginio Simonelli, che aveva già collaborato con lei in passato, contiene un gioco di parole: ESTATE / E STA A TE, la mia ESTATE sei tu, E STA A TE cominciare.

“Quando si vuole qualcosa sta a noi prenderla, o fare di tutto per raggiungerla, con l’energia che contraddistingue quella stagione dell’anno, compresa la voglia di godersi ogni momento fino alla fine”- racconta Laura Pausini.

Il videoclip, disponibile dall’8 giugno, è stato girato da Leandro Manuel Emede, a Miami, e rappresenta la vera spensieratezza, tra superstrade americane, auto decappottabili, piste di pattinaggio e disco dance.

Il tour

L’estate di Laura Pausini è anche live. Dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello Stadio San Siro nel 2007, Laura sarà la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo in due serate storiche per la musica italiana, il 21 (biglietti esauriti) e il 22 luglio (ultimi biglietti rimasti). A seguire, partirà poi per un grande tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina. A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti italiani che sta collezionando sold out e a cui si continuano ad aggiungere, vista la grande richiesta, nuovi appuntamenti al calendario.

Le date

JUL 13 JESOLO – PALA ARREX DATA ZERO

JUL 21 ROMA – CIRCO MASSIMO SOLD OUT

JUL 22 ROMA – CIRCO MASSIMO

JUL 26 MIAMI – JAMES L. KNIGHT CENTER

JUL 28 LOS ANGELES – GREEK THEATRE

JUL 31 MONTERREY – ARENA MONTERREY

AUG 2 GUADALAJARA – AUDITORIO TELMEX

AUG 4 MEXICO DF – ARENA CIUDAD DE MEXICO

AUG 6 GUATEMALA CITY – FORUM MAJADAS

AUG 8 SAN JOSE’ – ESTADIO NACIONAL

AUG 11 GUAYAQUIL – COLISEO VOLTAIRES

AUG 14 LIMA – JOCKEY CLUB

AUG 16 BUENOS AIRES – LUNA PARK

AUG 18 SANTIAGO – MOVISTAR ARENA

AUG 20 SAO PAULO – CREDICARD HALL

AUG 21 SAO PAULO – CREDICARD HALL

AUG 23 BRASILIA – TEATRO GUIMARAES

AUG 25 RECIFE – CLASSIC HALL

AUG 27 CURITIBA – TEATRO POSITIVO

AUG 31 NEW YORK – RADIO CITY MUSIC HALL

SEP 08 MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

SEP 09 MILANO – MEDIOLANUM FORUM SOLD OUT

SEP 11 MILANO – MEDIOLANUM FORUM

SEP 12 MILANO – MEDIOLANUM FORUM NUOVA DATA

SEP 17 RIMINI – RDS STADIUM SOLD OUT

SEP 19 VERONA – ARENA SOLD OUT

SEP 21 VERONA – ARENA

SEP 22 VERONA – ARENA

SEP 25 EBOLI (SA) – PALA SELE SOLD OUT

SEP 26 EBOLI (SA) – PALA SELE

SEP 28 ACIREALE – PAL’ART HOTEL SOLD OUT

SEP 29 ACIREALE – PAL’ART HOTEL SOLD OUT

OCT 01 BARI – PALA FLORIO SOLD OUT

OCT 02 BARI – PALA FLORIO

OCT 06 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM SOLD OUT

OCT 07 FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

OCT 09 PADOVA – KIOENE ARENA SOLD OUT

OCT 10 PADOVA – KIOENE ARENA

OCT 12 BOLOGNA – UNIPOL ARENA NUOVA DATA

OCT 13 BOLOGNA – UNIPOL ARENA

OCT 17 BARCELONA – PALAU ST JORDI

OCT 18 MADRID – WIZINK CENTER

OCT 20 PARIS – ZENITH LA VILLETTE

OCT 21 BRUXELLES – FOREST NATIONAL

OCT 23 STUTTGART – PORSCHE ARENA

OCT 24 ZURICH – HALLENSTADION

OCT 26 TORINO – PALA ALPI TOUR SOLD OUT

OCT 27 TORINO – PALA ALPI TOUR