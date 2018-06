Luca Parmitano primo comandante italiano della ISS nel 2019

ROMA – L’astronauta italiano Luca Parmitano tornerà nel 2019 sulla Stazione spaziale internazionale, ma stavolta nel ruolo di comandante.

E’ la prima volta che un italiano sarà al comando della ISS, e solo la terza volta per un astronauta dell’ESA in 18 anni di operazioni.

“Sono onorato di essere stato scelto per questo ruolo, e allo stesso tempo sento la responsabilità dal compito”, ha commentato Parmitano. “Essere il comandante delle persone piu’ addestrate e competenti sopra e fuori la Terra può essere una grande sfida. Io mi considero un facilitatore e il mio obiettivo sarà quello di mettere tutti in condizione di lavorare al meglio delle loro capacita’. Alla fine, però, sarò io il responsabile della sicurezza dell’equipaggio e della Stazione, e del successo della missione. Nella mia esperienza sono stato abbastanza fortunato da lavorare con leader che ho potuto osservare: faro’ del mio meglio per seguire il loro esempio e la loro guida per raggiungere questi obiettivi”.