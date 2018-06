Lontano, esce oggi il nuovo singolo di Andrea Febo

ROMA – È in radio e nei maggiori digital store da oggi, Lontano, il nuovo singolo di Andrea Febo, autore del pezzo vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, che emerge ancora una volta nelle vesti di cantautore a seguito del successo del precedente progetto, Denuncialo.

“Lontano è un viaggio velocissimo nella vita contemporanea, dove le certezze crollano in un attimo, dove la gioia è il traguardo da raggiungere, dove le insicurezze ci indeboliscono rendendoci sempre più inquieti” – racconta Febo – “Basterebbe, però, guardare il mondo dalla giusta prospettiva e lasciarsi trasportare dalle emozioni per riuscire a raggiungere una sensazione di profonda libertà. Come suggerisce un antico proverbio indiano: viaggia, scopri paesi e troverai il continente in te stesso”.

La produzione artistica di Lontano è stata affidata a Riccardo Piparo e la regia del videoclip a Fabrizio Cestari. Tra i protagonisti Gabriele De Pascali, Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa e Arianna Rapaccioni, e Valentina Vitale, cinque volte campionessa italiana di surf e quinta a livello europeo.



Andrea Febo live a Roma

Stasera alle ore 22:00 Febo sarà in concerto al Contestaccio di Roma. Durante la serata, oltre alla presentazione del nuovo lavoro, tante sorprese, duetti inediti con alcuni amici del cantautore e un omaggio a Franco Califano con l’attore Emanuele Propizio. Insieme a loro, sul palco, Fabrizio Auri (batteria), Marco Bruno (basso), Simone Colasanti (tastiere), Daniele Spaziani e Simone Fedele (chitarre).