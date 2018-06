Pillole è il nuovo singolo di LOWLOW

ROMA – Ha un titolo che non lascia spazio a fraintendimenti il nuovo singolo di LOWLOW che anticipa il suo secondo album “Il bambino soldato”, in uscita venerdì 8 giugno per Sugar. Con “Pillole” LOWLOW si mette a nudo raccontando con grande schiettezza i suoi lati oscuri, le zone più complesse del suo animo e, di riflesso, quelle di un’intera generazione.

Nei versi di tutti i 10 inediti del disco ci sono riferimenti autobiografici e in questo singolo, in particolare, Giulio – vero nome dell’artista – ribadisce di essere un ragazzo che convive da sempre con problematiche importanti, che riversa nella musica tutte le sue emozioni, passioni, la rabbia e, chiaramente, il talento. “Pillole” è un crescendo suddiviso in tre parti: nella prima strofa un malcelato disagio, nella seconda il disagio esplode e aumenta la dose di farmaco, nella terza l’escalation viene fermata dalla consapevolezza, niente medicine, solo la voglia di non autodistruggersi: “voglio solo levarmi / queste maschere che ho messo / la forza di non vergognarmi di essere diverso”.

Il video

Il videoclip di “Pillole”, diretto da Trilathera, sottolinea e amplifica le parole di LOWLOW mettendo in scena situazioni di vita quotidiana come una bambina che fa colazione, una giovane coppia in intimità, un matrimonio, una famiglia il giorno di Natale, la comunione in chiesa, un neonato nel suo lettino, dove gli psicofarmaci sono presenti in maniera costante, ossessiva e volutamente spropositata.



Dopo il grande successo dell’album d’esordio “Redenzione” (decine di milioni di views, un singolo doppio platino, un altro oro), il rapper romano torna con un nuovo album dai testi ancora più di impatto e affidando l’intera produzione musicale del disco a Big Fish, da anni punto riferimento artistico della scena hip hop e urban italiana. Con “Il bambino soldato” LOWLOW conferma di fare un rap d’autore ma accessibile, con uno stile fatto di estremi, in bilico tra alto citazionismo e scenari pulp, attingendo a un immaginario carico di realismo che parla a generazioni intere facendo loro da specchio e riferimento.

Di seguito le prime date degli instore previsti nei Mondadori Store di tutta Italia:

08/06/2018: ROMA BOOKSTORE @ VIA TUSCOLANA

09/06/2018: FROSINONE

10/06/2018: SALERNO

11/06/2018: MARCIANISE (CE) @ C.C. CAMPANIA

12/06/2018: REGGIO CALABRIA

13/06/2018: FOGGIA

14/06/2018: ANDRIA

15/06/2018 COLONNELLA @ C.C. VAL VIBRATA TERAMO

16/06/2018 BOLOGNA + PADOVA

17/06/2018 MODENA @ VICTORIA CINEMA

18/06/2018 GENOVA + MASSA

19/06/2018 TORINO + MONCALIERI @ c.c. ENTERTAINMENT CENTER 45° NORD

20/06/2018 FIRENZE @ VIA DE GINORI

21/06/2018 MARGHERA @ c.c. NAVE DE VERO

22/06/2018 MILANO @ DUOMO

23/06/2018 CASTELSARDO (SS)

24/06/2018 ALGHERO

25/06/2018 PALERMO @ C.C. FORUM